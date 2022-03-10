Программа повышения доходов населения: ряд поручений дал Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений министерствам в рамках представленной программы повышения населения доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами обеспечить качественную реализацию мероприятий программы, в том числе по развитию предпринимательства. Министерствам индустрии, сельского хозяйства, энергетики и акиматам регионов проработать вопросы реализации инвестпроектов в обрабатывающей сфере с целью создания новых постоянных рабочих мест и развитием сопутствующих субъектов малого и среднего бизнеса. Министерствам труда и социальной защиты совместно с госорганами и акиматами обеспечить контроль над исполнением мероприятий по устранению дисбалансов в трудовых доходах», - сказал Премьер-Министр Алихан Смаилов во время заседания Правительства.

Глава Кабмина поручил отраслевым госорганам, фонду «Самрук-Казына», акиматам обеспечить увеличение заработных плат работников до среднеотраслевого уровня, а также повышение средней заработной платы бюджетных работников.

«Министерству национальной экономики обеспечить проведение оценки эффективности и рейтинг госорганов, акиматов всех уровней на основе KPI по привлечению инвестиции в основной капитал и созданию рабочих мест», - отметил глава Правительства.

«Также очень важно разъяснить народу системную работу Правительства. Информационная работа должна быть в центре внимания всех государственных органов», - обратился к руководителям госорганов Алихан Смаилов.

Напомним, ранее в Правительстве представили программу повышения доходов населения.



