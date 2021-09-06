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    Программа «Национальный интерес» стартует на телеканале «Хабар»

    6 Сентября 2021, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 22:30 на телеканале «Хабар» состоится премьера программы «Национальный интерес». Проект в формате интервью охватывает актуальные темы экономики, политики, культуры и другие. Автор и ведущий программы - Ерлан Бекхожин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Агентство «Хабар»».

    «Национальный интерес» - цикл телевизионной программы об аспектах развития Казахстана с точки зрения экономики, политики и культуры. Это проект об общественном мнении.

    Последние пять лет общественное мнение формировалось в большей степени на публикациях в социальных сетях и месседжерах. Пандемия все изменила. В период карантина резко выросли рейтинги официальных новостей государственных СМИ. Люди поняли, что в Интернете много фейков, и теперь хотят основываться на достоверной информации от первоисточника. Главными спикерами проекта станут члены кабинета министров страны, акимы областей и городов республиканского значения.

    Спикер следующей недели анонсируется в эфире телеканала заранее для того, чтобы зрители отправляли в редакцию свои вопросы. Также для повышения доверия аудитории к герою и, как следствие, к деятельности его ведомства, предлагается небольшой блиц-опрос на тему увлечений.

    Не пропустите первый выпуск ток-шоу «Национальный интерес» на телеканале «Хабар», сегодня, в 22:30.

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