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    Программа льготного кредитования «Бакытты отбасы»: какие заявители в приоритете

    14 Апреля 2021, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала о приоритетности выбора заявок в рамках программы льготного кредитования «Бакытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Каков максимальный заем по программе льготного кредитования «Бакытты отбасы»

    «Сейчас в каждом регионе по дате постановки на учет будут выбраны те категории и те семьи, которые встали на учет первыми. То есть, мы начнем с начала 2000-х годов и получим картину, посредством которой сможем разделить все эти семьи, в зависимости от года постановки на учет. Потом начнем оценку платежеспособности», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

    Таким образом, по ее словам, будет соблюден принцип социальной справедливости.

    «Кто первый встал в очередь, тот первым получит возможность получить этот льготный заем. Напомню, 15 млн тенге у нас максимальная сумма в городах Нур-Султан, Алматы, пригородных зонах, Шымкент, Актау, Атырау. В остальных регионах - сумма 10 млн тенге», - заключила глава «Отбасы банка».


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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