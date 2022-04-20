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    Программа Kids Go Free не пользуется спросом и требует доработки

    20 Апреля 2022, 19:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов заявил, что новая программа для семейного туризма в Казахстане Kids Go Free не пользуется спросом, поскольку туристический сезон в стране еще не начался. Первые итоги подведут в середине лета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спрос пока не большой. Программа новая и никогда раньше не реализовывалась. Есть недопонимание механизма, как все это работает. Также недостаточно знаний среди туристов. Сейчас мы в этих двух направлениях работаем. Туроператоры, которые являются главным звеном в этой программе, которые продают эти пакеты, а потом получают возмещения от государства, пока дают свои какие-то замечания, как это улучшить. Мы над этим работаем. Что касается информированности проекта, то будет более широкая реклама, будем говорить о том, что такая возможность есть. Мы видим, что люди знают об этом, но не везде. Пока спрос не большой в виду того, что сезон не начался. Первые итоги мы сможем подвести к середине лета. Посмотрим. Это первый пилотный год. Исходя из этого, будем либо увеличивать, либо уменьшать (субсидии - прим. автора), вводить какие-то изменения», - ответил Кайрат Садвакасов.

    Президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей также заявила, что программу необходимо доработать.

    Напомним, с 1 января текущего года вступил в действие механизм субсидирования стоимости билета для несовершеннолетних пассажиров ( с 2 до 17 лет включительно) в составе турпутевки по Казахстану. Эта мера позволяет родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей во время отдыха внутри страны.

    Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев ранее подробно объяснил , как можно воспользоваться бесплатными авиабилетами для несовершеннолетних.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Туризм Общество
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