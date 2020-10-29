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    Программа «Қамқорлық»: как туркестанцы помогают нуждающимся гражданам

    29 Октября 2020, 22:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Туркестанской области положительно восприняли программу «Қамқорлық». На сегодняшний день программа успешно реализуется на территории области. Цель программы, стартовавшей по поручению главы региона Умирзака Шукеева, - всесторонняя поддержка малообеспеченных, нуждающихся в помощи жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    К примеру, в селе Екпенды Толебийского района семье Улугбека Курманбаева, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, капитально отремонтировали дом. Семья благодарит организаторов программы и предпринимателей за проявленную заботу и спонсорскую помощь.

    Отметим, благотворительная помощь в рамках программы «Қамқорлық» была организована аппаратом акима Алатауского сельского округа и сотрудниками мечети «Маулит» по случаю 30-летия Духовного управления мусульман Казахстана.

    Вместе с тем в Толебийском районе выявлено 86 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них из 57 трудоспособных безработных граждан 9 трудоустроены на постоянную работу, 5 граждан привлечены к оплачиваемым общественным работам, 1 гражданин подал документы на получение предпринимательского гранта.

    Наряду с этим, в рамках акции «Біргеміз!» 1 272 малообеспеченные семьи получили продуктовые наборы от спонсоров.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Социальная поддержка Общество
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