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    Программа ипотечного кредитования «7-20-25» будет продолжена

    23 Декабря 2022, 16:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нацбанк РК сообщил о продлении программы ипотечного кредитования «7-20-25», передает МИА «Казинформ».

    «По поручению Президента Республики Казахстан К.Токаева реализация программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» будет продолжена. Соответствующее постановление принято правлением Национального банка Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 123. Для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 млрд тенге. Предполагается, что фактический объем ежегодного кредитования по Программе будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков. В целях охвата льготным кредитованием большего количества граждан были пересмотрены отдельные условия реализации программы. В частности, предусмотрено участие одного заемщика в Программе не более одного раза», - говорится в сообщении Нацбанка.

    Как отмечается, параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках Программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.).

    По состоянию на 22 декабря 2022 года, выдано 64 146 льготных займов на сумму 852,2 млрд тенге.

    Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
    Нацбанк Казахстана Жилье
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