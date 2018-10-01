Программа инвестиционного резидентства не предоставляет гражданства иностранцам - МФЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МФЦА разъяснили растиражированную в соцсетях информацию о том, что якобы для получения гражданства Казахстана иностранцам достаточно выплатить 150 тысяч долларов, передает МИА «Казинформ».

«Сообщается, что такая норма якобы предусмотрена новыми поправками в закон Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана».

На самом деле документом предусмотрена Программа инвестиционного резидентства, и она не предполагает предоставления гражданства иностранцам», - пояснил заместитель председателя правления АО «Администрация МФЦА» Марат Айтенов.

Он также отметил, что все преимущества адресного характера для инвесторов будут регламентироваться не только Конституционным законом, но и актами МФЦА. Однако вопрос о том, что в актах Центра будет предусмотрено предоставление гражданства инвестиционным резидентам, не поднимался и подниматься не будет.

Также МФЦА заявляет о полной готовности к конструктивному обсуждению с гражданским обществом этого и всех последующих законопроектов, связанных с его деятельностью.