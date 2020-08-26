Программа «Еңбек»: 58 проектов планируют реализовать в Сарысуском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Реализацию государственных программ по мерам занятости населения Сарысуского района Жамбылской области обсудили на заседании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в обсуждении приняли участие прокурор области Нургалым Абдиров, начальник департамента КНБ Марат Ирменов, начальник департамента полиции Жанат Сулейменов, руководители районных подразделений правоохранительных органов.

Выступая с отчетом, аким Сарысуского района Бакытжан Жаксылыков отметил, что до конца этого года в районе запланирована реализация 58 проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. Стоимость всех проектов - 7,1 миллиарда тенге.

В рамках этих проектов будут создаваться новые рабочие места, что позволит обеспечить продуктивную занятость местного населения, подчеркнул спикер.

«Все безработные должны быть охвачены мерами занятости. Если бы ответственные лица использовали все возможности программ «Дорожная карта занятости» и «Дорожная карта бизнеса», то снизился бы уровень безработицы», - считает Бердибек Сапарбаев.

Глава региона поручил проводить разъяснительную работу среди граждан и рассказывать о мерах господдержки.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев всегда обращает особое внимание на вопросы занятости и труда. Для обеспечения людей достойной работой Главой государства были поставлены конкретные задачи. Необходимо увеличить количество людей, получивших безвозмездные гранты и микрокредиты по программе «Еңбек», - отметил аким области, добавив, что низкий уровень безработицы приведет также к снижению уровня преступности.

Аким области поручил районным структурам держать на особом контроле ситуацию с подростковой преступностью.

«Ведется ли работа после совершеннолетия с учениками, которые состояли на учете правоохранительных органов? – заметил Бердибек Сапарбаев. - Важно и дальше с ними проводить профилактическую работу. Только так мы спасем наших детей от необдуманных поступков. Адресная работа нужна и с бывшими заключенными».

Он также добавил, что своего решения ждут проблемы бесхозных объектов и экологии, особое внимание стоит уделять сфере общественного согласия и национального единства.

В ходе заседания также обсудили общественно-политическую ситуацию в районе, развитие сферы образования, вопросы межнационального и межконфессионального согласия.

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