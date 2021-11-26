Программа для домов, требующих проведения частичного капитального ремонта, разработана в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях реализации Послания Главы государства и внедрения дополнительных механизмов по сохранению жилого фонда столицы разработана городская программа по созданию реестра домов, требующих проведения частичного капитального ремонта «Elorda Korshiler», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Анализ обращений и жалоб собственников имущества выявил, что в настоящее время в столице насчитывается около 1020 жилых домов, в которых проживают лица из социально-уязвимой категории граждан, либо дома с тарифом обслуживания ниже 50 тенге за квадратный метр, принятый 7-10 лет назад.

Чаще всего такие дома требуют вложений в части ремонта крыши, фасада, тепловых узлов, инженерных систем, окон.

Прием заявок по программе «Elorda Korshiler» предлагается проводить только от собственников имущества, при наличии регистрации на объекте новой формы управления, а также по четырем следующим показателям:

- восстановление крыши;

- восстановление фасадов;

- восстановление инженерных систем;

- повышение энергоэффективности, благоустройство.

Программа позволит городскому акимату знать фактические и актуальные потребности жилого фонда от самих собственников имущества. Кроме того, повысится ответственность и заинтересованность со стороны граждан вопросами состояния общедомового имущества.

Единый реестр формируется на основании обращений от всех собственников имущества, вне зависимости от года ввода в эксплуатацию жилого дома.

Программа «Elorda Korshiler» реализуется в несколько этапов. Первый из них - прием и сбор заявок от собственников жилья с указанием частей дома, нуждающихся в ремонте.

После того, как реестр будет сформирован, в рамках реализации программы утверждается рабочая группа, которая определит критерии, ориентировочную стоимость работ и затрат на материалы.