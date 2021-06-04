Программа «Болашак»: как будет проходить отбор и кто может пройти стажировку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент АО «Центра международных программ» Айнур Карбозова рассказала о конкурсном отборе в рамках стпиендии «Болашак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала Айнур Карбозова, за 28 лет более 11 тысяч граждан Казахстана являются выпускниками программы. Она напомнила, что в прошлом году в стипендиальную программу был внесен ряд изменений.

«Всего 14 156 граждан, включая меня, являются обладателями стипендии. Сегодня выпускники программы работают во благо нашей родины в разных секторах экономики. С 2020 года мы предприняли ряд комплексных мер по улучшению процедур приема и конкурсного отбора. В этих целях в прошлом году 6 мая постановлением Правительства РК были утверждены новые правила отбора претендентов на международную стипендию «Болашак». Самое главное, претендентам требуется быть самостоятельно поступившим по востребованной специальности в вуз, вошедший в список рекомендуемых в рамках программы «Болашак». Упразднены все ранее существовавшие квотные категории претендентов. Теперь предоставляемая им по старым правилам отбора языковая подготовка тоже не предусмотрена», - рассказала корреспонденту агентства президент Центра международных программ в кулуарах международного форума «Мы - патриоты страны».

Она отметила, что упразднив квотные категории создается правовая основа обеспечения равных возможностей для претендентов в ходе конкурсного отбора.

«Единственная категория с особыми условиями участия на общих основаниях - это категория претендентов из сельской местности. Данная мера принята по поручения Администрации Президента РК для того, чтобы поддержать молодежь из сельских местностей и призвать их обучиться в лучших вузах мира. Только для этих категорий претендентов при успешном прохождении конкурсного отбора предоставляется возможность прохождения предварительной языковой подготовки до 6 месяцев на территории РК», - добавила А. Карбозова.

Отметим, что прием документов и конкурсный отбор полностью автоматизированы. Минимизирован любой риск, связанный с человеческим фактором.

Айнур Карбозова также рассказала, как будет проходить отбор в этом году.

«В этом году с 4 мая по 28 октября прием документов осуществляется от претендентов на стипендию «Болашак» только через портал Электронного правительства. Конкурсный отбор будет проходить в период с июня по ноябрь включительно. В этом году определено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены между академическими программами магистратуры, докторантуры и резидентуры и четырьмя категориями стажировок. 500 стипендий выделено для новой категорий стажировок «Ученые». Новая категория «Ученые была утверждена решением республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом», - проинформировала Айнур Карбозова.

В рамках стипендии утверждены пять категорий стажировок: «Ученые», также стажировки могут пройти педагогические работники, работники сферы здравоохранения, инженерно-технические работники и государственные служащие.



