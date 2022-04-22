Программа 7-20-25 работает некорректно - глава Ассоциации застройщиков РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первый год в рамках этой программы должны были освоить 100 млрд тенге, но освоили всего 40 млрд тенге. Об этом заявил президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается платежеспособного спроса, то он, к сожалению, снижается. Ипотечные программы у нас закрываются либо заканчиваются и здесь нужна очень четкая поддержка государства с точки зрения формирования этого спроса», - сказал Виктор Микрюков в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ».

Он привел в качестве примера ипотечную программу «7-20-25».

«Программа «7-20-25» и сейчас действует, ее никто не отменял, она работает достаточно долгий период. Другой вопрос - как она работает: некорректно и не достигает те индикативы, которые были заложены в нее», - отметил спикер.

Он пояснил, что в программу не включены объекты долевого строительства.

«Только поэтому весь рынок застройщиков вынужденно идет на нарушение закона, чтобы продавать квартиры быстрее. То есть, они придумывают схему бронирования и другие предварительные договоры, чтобы продавать клиентам эти квартиры на стадии строительства, так как программа предусматривает реализацию только введенных в эксплуатацию домов», - заключил В. Микрюков.

Ранее сообщалось, что представитель дольщиков жилых комплексов «Асем Тас 2» и «Кен Дала» Даурен Габдул заявил о том, что застройщики не соблюдают закон о долевом строительстве. В частности, по его словам, застройщики предпочитают не заключать договор о долевом строительстве, используя другие документы – договор о бронировании, об инвестировании, о совместной деятельности.