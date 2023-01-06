Программа «7-20-25»: Казахстанцам выдано свыше 65 тысяч займов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 5 января 2023 года, выдано 65 554 займа на сумму 873,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным на 5 января этого года, по городу Астана было выдано 23 130 займов на сумму 359,5 млрд тенге. В Алматы – 13055 займов на сумму 199,7 млрд тенге. В Шымкенте выдано 5034 займа на сумму 60,9 млрд тенге», - говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Казахстана.

В конце декабря сообщалось, что в стране планируют продолжить программу «7-20-25».

«Согласно поручению Главы государства, озвученному в предвыборной платформе, планируется продолжение программы «7-20-25», но полноценную информацию, думаю, лучше узнать у Нацбанка», - прокомментировал тогда вице-министр индустрии Еркебулан Дауылбаев журналистам после правительственного часа в Сенате.



