Проголосовать должен каждый казахстанец - Ольга Рыпакова

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Олимпийская чемпионка своим примером показала, насколько важно сегодня отдать свой голос за того или иного кандидата в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я сама видела, сколько активных и деятельных кандидатов появилось в этом году. Политические деятели становятся моложе, они предлагают реальные идеи, способные улучшить жизнь страны. Именно мажилисмены играют важную роль в принятии тех или иных законов, а значит, они выступают за справедливость. Поэтому, несмотря на все то, что пишут некоторые люди в социальных сетях, отдать свой голос и сделать свой выбор - это прямая обязанность каждого гражданина», - отметила спортсменка.

Ольга Сергеевна уверена, что честные выборы позволят в дальнейшем реализовать новые идеи и планы, повлиять на развитие страны в целом и каждой области, в частности. Олимпийская чемпионка уверена, что народные избранники - это действительно мост между властью и гражданским обществом, людьми с активной позицией, с собственным мнением и желанием сделать что-то на благо Казахстана.