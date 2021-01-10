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    Проголосовал, чтобы и дальше моя Родина развивалась – известный композитор Илья Жаканов

    10 Января 2021, 21:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Участие в выборах – это долг, но и одновременно обязанность каждого гражданина Казахстана, считает известный композитор Илья Жаканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выборы в любом демократическом государстве - неотъемлемая часть политической, общественной жизни. Поэтому принять в них участие - долг каждого гражданина. Несмотря на сложный период, связанный с пандемией, мы видим, что Казахстан продолжает развиваться. Строятся дороги и дома, мосты и новые предприятия. А главное, в стране царят мир и спокойствие. И мы живем с пониманием, что наша сила - в единстве. Вот и сегодня я проголосовал, чтобы и дальше моя Родина поступательно развивалась, чтобы каждый человек с гордостью говорил: «Я гражданин Казахстана», - говорит Илья Жаканов.

    Напомним, в Атырауской области к выборам было подготовлено 265 избирательных участков. Из них в городе Атырау – 117.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Выборы Общество Выборы-2021
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