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    Прогнозируется появление новых партий – Президент Казахстана

    29 Апреля 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реформа партийно-избирательной системы открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 31-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реформа партийно-избирательной системы открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт. Уверен, что партийные списки, а также выборы кандидатов по одномандатным округам будут реально отражать этническое многообразие Казахстана, что крайне важный момент в нашей внутренней политике», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить политизации межэтнического фактора.

    «Вместе с тем, ни в коем-случае, нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему, поэтому здесь необходима широкая разъяснительная работа», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана АНК Политические партии Общество Реформы Токаева
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