Прогнозируется от 6 до 10 ураганов в Атлантике в этом году

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Пик сезона ураганов в Атлантике в этом году будет более активным, чем в среднем, хотя и не таким опасным, как предполагалось в мае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В новом исследовании синоптики из США, на которых ссылаются во Всемирной метеорологической организации (ВМО), несколько скорректировали прогноз по ураганам, учитывая разного рода факторы, влияющие на циклоническую активность. Они снизили вероятность сезона ураганов в Атлантике, превышающем норму, до 60% процентов по сравнению с прогнозом, опубликованным в мае, который предсказывал вероятность ее превышения в 65%. Эксперты также прогнозируют 25% вероятность близкого к нормальному сезона и 10% вероятность того, что активность окажется ниже нормы.

«Мы только что вступили в пиковые для урагана месяцы – с августа по октябрь – и ожидаем, что впереди нас ждут мощные штормы», – сказал представитель Национального управления атмосферы и океанов США (NOAA) Рик Спинрад.

Он подчеркнул, что NOAA готово обеспечивать своевременные и точные прогнозы и предупреждения, которые помогут населению подготовиться к приближающимся стихийным бедствиям.

В обновленном прогнозе на 2022 год, который охватывает весь шестимесячный сезон ураганов, заканчивающийся 30 ноября, прогнозируется вероятный диапазон от 14 до 20 штормов, которым присваиваются названия. Из них от 6 до 10 могут стать ураганами, в том числе от 3 до 5 мощными ураганами (категория 3, 4 или 5). NOAA предоставляет эти диапазоны с достоверностью в 70 процентов.

До сих пор в этом сезоне в Атлантическом бассейне было три шторма и ни одного урагана. В средний сезон ураганов случается 14 штормов, семь из которых становятся ураганами.

Этот прогноз касается общей сезонной активности. Будут ли эти штормы и ураганы выходить на сушу в значительной степени зависит от краткосрочных погодных условий, которые в настоящее время можно предсказать только в течение примерно одной недели после того, как шторм потенциально достигнет береговой линии.

Синоптики указывают на несколько атмосферных и океанических условий, которые могут обернуться активным сезоном ураганов: явление Ла-Нинья, тропические атлантические пассаты, активный западноафриканский муссон и высокая температура поверхности Атлантического океана.

Каждый год в мире случается в среднем 84 тропических циклона. Согласно данным, за последние 50 лет они стали причиной в среднем 43 смертей в день и ежедневных убытков в размере 78 млн долларов. В последние годы число погибших резко сократилось благодаря улучшениям в прогнозировании.





Фото: news.un.org



