Прогнозируется ли падение товарооборота с Беларусью, ответил Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогнозируют ли в Министерстве торговли и интеграции падение товарооборота с Беларусью, прокомментировал глава ведомства Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учитывая обстановку в Беларуси, Бахыт Султанов отметил, что срыва контрактов в этом году не ожидается.

«Прогнозы - дело неблагодарное. Роль Министерства торговли - снижать барьеры. На площадке двусторонних обсуждений, на площадке ЕАЭС мы проводим с нашими коллегами и реализуем вопросы снижения барьеров для наших предпринимателей. Факторов, влияющих на международную и внутреннюю торговлю, очень много. К сожалению, у нас по региональной торговле показатели не такие хорошие, как хотелось бы. В Европейском союзе торговля внутри стран превышает 60%. У нас, к сожалению, товарооборот составил 14%. В результате влияния пандемии эта цифра также сократилась. Факторов много, но надеемся, что срыва, каких-то условий для срыва контрактов нет», - сказал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-пресс-конференции по итогам отчетной встречи.

Ранее министр сообщил , что на фоне общего замедления торговли в мире внешнеторговый оборот Казахстана по итогам первого полугодия показал снижение на 7,4%. А в рамках Евразийского союза данный показатель упал на 10%.