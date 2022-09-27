Прогнозируемый урожай позволит обеспечить внутреннюю потребность - глава Минсельхоза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные условия текущего года положительно сказались и на качестве урожая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Площади уборки пшеницы составляют 12,9 млн га, из-них убрано 12,6 млн га или 98,1% с урожайностью 12,4 ц/га намолочено 15,5 млн тонн. Уборка пшеницы завершена в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях и городе Шымкент. В остальных областях на стадии завершения», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр также сообщил, что уборка масличных культур проведена на площади 1,4 млн га или 40% от уборочной площади, валовой сбор маслосемян составляет 1 млн тонн при средней урожайности 7,3 ц/га.

Картофель убран с площади 164,5 тыс. га или 83,3% от запланированной площади, валовой сбор составил 3,2 млн тонн при урожайности 198,2 ц/га.

Овощные культуры убраны с площади 149,6 тыс. га или 87,7% от запланированной площади, валовой сбор составил 4,2 млн тонн при урожайности 280,5 ц/га.

«Прогнозируемый валовый сбор социально-важных культур позволит обеспечить внутреннюю потребность республики. Благоприятные условия текущего года положительно сказались и на качестве урожая», - добавил Ербол Карашукеев.

Фото: primeminister.kz