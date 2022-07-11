Прогноз – в 2030 году 80% трудоспособного населения составит молодежь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2030 году 80% работоспособного населения Казахстана составит молодежь не старше 30 лет. Такой прогноз озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в центре внимания Правительства трудоустройство. Как известно, с 2000 года родилось 300-400 тыс. детей, демографическая ситуация в стране улучшилась. Сейчас старшие из них достигают трудоспособного возраста и составляют 60% рабочей силы, а к 2030 году их доля достигнет 80%. То есть ежегодно для молодежи должно быть создано около 1 миллиона рабочих мест», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в целях создания равных стартовых условий для успешной занятости граждан рассматриваются различные механизмы.

Среди них:

ежегодное трудоустройство около 100 тыс. молодых людей на производство;

вовлечение сельской молодежи через кооперативы в массовую работу по месту жительства на основе пилотного проекта в Жамбылской области;

предоставление надбавок к заработной плате и дифференцированного социального пакета молодым людям, привлеченным в регионы путем пересмотра программ «С дипломом в село» и «Молодежная практика»;

выделение грантов для поддержки молодежных предпринимательских инициатив. В этом году на рассмотрении находятся 10 тыс. грантов для молодежи на сумму 1,2 млн. тенге.

трудоустройство выпускников школ и лиц, не сдавших ЕНТ, совместно с работодателями в рамках программы «Первое рабочее место».

«Рассматриваемые меры будут способствовать решению проблем занятости и трудоустройства молодежи», - заключил глава Кабмина.



