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    Прогноз – в 2030 году 80% трудоспособного населения составит молодежь

    11 Июля 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2030 году 80% работоспособного населения Казахстана составит молодежь не старше 30 лет. Такой прогноз озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас в центре внимания Правительства трудоустройство. Как известно, с 2000 года родилось 300-400 тыс. детей, демографическая ситуация в стране улучшилась. Сейчас старшие из них достигают трудоспособного возраста и составляют 60% рабочей силы, а к 2030 году их доля достигнет 80%. То есть ежегодно для молодежи должно быть создано около 1 миллиона рабочих мест», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в целях создания равных стартовых условий для успешной занятости граждан рассматриваются различные механизмы.

    Среди них:

    ежегодное трудоустройство около 100 тыс. молодых людей на производство;

    вовлечение сельской молодежи через кооперативы в массовую работу по месту жительства на основе пилотного проекта в Жамбылской области;

    предоставление надбавок к заработной плате и дифференцированного социального пакета молодым людям, привлеченным в регионы путем пересмотра программ «С дипломом в село» и «Молодежная практика»;

    выделение грантов для поддержки молодежных предпринимательских инициатив. В этом году на рассмотрении находятся 10 тыс. грантов для молодежи на сумму 1,2 млн. тенге.

    трудоустройство выпускников школ и лиц, не сдавших ЕНТ, совместно с работодателями в рамках программы «Первое рабочее место».

    «Рассматриваемые меры будут способствовать решению проблем занятости и трудоустройства молодежи», - заключил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Статистика Занятость Молодежь Алихан Смаилов
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