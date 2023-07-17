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    Прогноз урожайности на 2023 год выпустил Казгидромет

    17 Июля 2023, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно предварительным расчетным данным и с учетом сложившейся и ожидаемой агрометеорологической обстановки, метеорологи опубликовали урожайность по ряду культур в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Так, урожайность кукурузы на зерно прогнозируется в Жетысуской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской области в основном выше среднемноголетних значений. Около многолетней нормы ожидается в Илийском районе Алматинской области, Жамбылском районе Жамбылской области и в окрестностях г. Туркестан.

    Урожайность сахарной свеклы в Жетысуской и Жамбылской областях также ожидается выше многолетних значений.

    Прогноз разработан при условии, что растения на полях получают вегетационную поливную норму воды. Однако, если нормы и сроки вегетационных поливов овощных культур не соблюдаются, то возможен недобор урожая по сравнению с прогнозным.

    Урожайность яровой пшеницы в основных зерносеющих областях страны ожидается в основном около среднемноголетних значений.

    Ниже нормы ожидается:

    - урожайность в Мендыкаринском районе Костанайской области;

    - в Павлодарском, Теренкольском и Успенском районах Павлодарской области.

    Урожайность пшеницы прогнозируется выше среднемноголетних значений:

    - в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области;

    - в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области;

    - в Актюбинской области и Западно-Казахстанской области.

    Прогноз урожайности подсолнечника разрабатывается в РГП «Казгидромет» для Костанайской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанская областей.

    Согласно полученным предварительным расчетным данным урожайность подсолнечника в ожидается:

    - около среднемноголетних значений - в Костанайской области и на

    основной территории Павлодарской области, выше нормы в Щербактинском и

    Успенском районах;

    - выше среднемноголетних значений - в Абайской и Восточно-

    Казахстанской областях.

    Данный прогноз урожайности подсолнечника предварительный, в начале августа будет составлен окончательный прогноз с учетом метеорологических условий.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Урожай Сельское хозяйство Регионы Казахстана Погода
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