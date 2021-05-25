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    10:00, 25 Май 2021 | GMT +6

    Прогноз: три сценария развития эпидситуации описал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился видением развития эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом эпидемиологической ситуации и охвата вакцинацией, Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    При пессимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 60%, число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 95 тысяч человек.

    По второму реалистичному сценарию, когда эффективность вакцинации составит не менее 80%, прогнозное число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 69 тысяч человек.

    При оптимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 95%, число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 61 тысяча человек.

    «При этом следует отметить, что реализация того или иного сценария будет напрямую зависеть от активности граждан в вопросе вакцинации», - заключил А. Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная Общество Минздрав РК
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