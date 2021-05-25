Прогноз: три сценария развития эпидситуации описал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился видением развития эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом эпидемиологической ситуации и охвата вакцинацией, Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

При пессимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 60%, число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 95 тысяч человек.

По второму реалистичному сценарию, когда эффективность вакцинации составит не менее 80%, прогнозное число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 69 тысяч человек.

При оптимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 95%, число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 61 тысяча человек.

«При этом следует отметить, что реализация того или иного сценария будет напрямую зависеть от активности граждан в вопросе вакцинации», - заключил А. Цой.