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    Прогноз роста мировой экономики ухудшил МВФ

    12 Апреля 2023, 04:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Целый набор негативных факторов приведет к тому, что темпы роста мировой экономики в этом году будут ниже, чем ожидалось. Сохраняющаяся высокая инфляция, растущие процентные ставки и неопределенность заставили МВФ понизить прогноз экономического роста на этот год. Тем не менее, эксперты организации высказывают определенный оптимизм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Глобальная экономика остается на пути постепенного восстановления после пандемии и ситуации в Украине. Вновь открытая экономика Китая активно восстанавливается. Нарушения в цепочках поставок ослабевают, а потрясения на энергетических и продовольственных рынках отступают», - отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

    В опубликованном во вторник докладе МВФ говорится, что рост мирового ВВП составит 2,8% в этом году и 3% - в 2024-м. Это на одну десятую процента меньше, чем прогнозировалось в январе.

    Эксперты также предсказывают падение цен на нефть в течение следующих трех лет - до 73 долларов за баррель в этом году и до 65 долларов - в 2026-м.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Мировые новости
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