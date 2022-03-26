Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Прогноз рекомендованных сроков сева на 2022 год выпустил Казгидромет

    26 Марта 2022, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу в апреле температурный фон ожидается высоким на севере, западе и в центре страны, что способствует активному таянию снега на полях и может привести к иссушению верхнего слоя почвы, при кратковременных осадках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В связи с чем, оптимальные сроки сева яровых зерновых культур прогнозируются следующие:

    в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях в первой и второй декадах мая;

    в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях в первой и второй декадах мая, в Уржарском районе ВКО в конце апреля,

    в южных регионах в середине марта и в начале апреля, в предгорных районах в начале мая.

    Более подробная информация о рекомендованных датах сева доступна в приложении для фермера.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Казгидромет Сельское хозяйство Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заморозки прогнозируют в СКО
    Сильные дожди идут в СКО
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    4 Сильные дожди идут в СКО
    5 Башенный кран упал в Астане