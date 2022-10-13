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    Прогноз правительства ФРГ: Немецкую экономику ждет рецессия

    13 Октября 2022, 05:14

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу, правительство ожидает лишь небольшого экономического роста в 1,4 процента в этом году, а в следующем году экономика, вероятно, сократится на 0,4 %. В 2024 году ожидается рост на 2,3 процента. МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Правительство Германии значительно понизило свой экономический прогноз из-за кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители.

    Представляя осенний прогноз в среду, 12 октября, министр экономики Роберт Хабек заявил о «серьезных временах». Согласно прогнозу, правительство ожидает лишь небольшого экономического роста в 1,4 процента в этом году, а в следующем году экономика, вероятно, сократится на 0,4 процента. В 2024 году ожидается рост на 2,3 процента.

    В весеннем прогнозе федеральное правительство ожидало, что ВВП вырастет на 2,2 процента в этом году и на 2,5 процента в следующем.

    «В настоящее время мы переживаем острый энергетический кризис, который все больше превращается в экономический и социальный кризис», - заявил Хабек. По его словам, спусковым крючком этого кризиса стали ситуация с Украиной и прекращение поставок газа из РФ в Европу. «В результате цены на энергоносители оказались на очень высоком уровне», - отметил глава Минэкономики.

    В 2022 году инфляция составит в среднем 8 процентов в год и вряд ли снизится до 7 в следующем году. Министерство экономики подчеркнуло, что без запланированного торможения цен на газ инфляция в 2023 году будет значительно выше. На 2024 год правительство ожидает роста цен на 2,4 процента, что является относительно нормальным значением.

    Высокая инфляция снижает покупательную способность населения. Правительство ожидает, что в 2023 году потребительские расходы с поправкой на цены упадут на 0,9 процента. В этом году по-прежнему ожидается их увеличение на 4,3 %.

    Экспорт, вероятно, увеличится на 1,4 и 2 процента в этом и следующем году - заметное ухудшение по сравнению со средними многолетними показателями.

    Фото с сайта DW
    Экономика Германия
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