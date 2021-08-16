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вчера 19:32
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Прогноз погоды в Казахстане: жара - на западе, дожди - на севере и востоке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, град, усиление ветра, на юго-востоке - с пыльной бурей. Об этом передает МИА «Казинформ»
По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе 15-20, порывы 25 м/с.
В Жамбылской области местами - гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, туман.
В Карагандинской области - усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами - туман.
В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской областях местами ожидается гроза.
В Туркестанской области местами - усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Атырауской области местами сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами в Мангистауской, Костанайской областях ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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