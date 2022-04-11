Прогноз погоды в Казахстане на 11 апреля дали синоптики
«Обширный антициклон обусловит теплую погоду без осадков на большей части территории РК. Только на юге и северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, на западе – туман», - говорится в сообщении синоптиков.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью на севере, юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
Днем на севере, востоке Алматинской, юге Павлодарской, западе Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на юге, в горных, предгорных районах - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
Днем на юге Мангистауской области ожидается гроза.
Ночью на юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юге – туман, гроза.
На западе Карагандинской области ожидается гроза, на западе, востоке, в центре - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре, на юге - усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем в горных районах – гроза.
На севере Западно-Казахстанской, ночью на западе Атырауской областей ожидается туман.