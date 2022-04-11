Прогноз погоды в Казахстане на 11 апреля дали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Обширный антициклон обусловит теплую погоду без осадков на большей части территории РК. Только на юге и северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, на западе – туман», - говорится в сообщении синоптиков.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью на севере, юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на севере, востоке Алматинской, юге Павлодарской, западе Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на юге, в горных, предгорных районах - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на юге Мангистауской области ожидается гроза.

Ночью на юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юге – туман, гроза.

На западе Карагандинской области ожидается гроза, на западе, востоке, в центре - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре, на юге - усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем в горных районах – гроза.

На севере Западно-Казахстанской, ночью на западе Атырауской областей ожидается туман.