Прогноз погоды на территории Казахстана на 21 мая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неустойчивую погоду прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 15 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Лишь южная часть страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – шквал, возможно выпадение града.
В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром – туман. В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, днем в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами – туман, в Туркестанской в горах – шквал. В Костанайской области ночью местами ожидается туман.
Ночью в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 2 градусов.
На большей части Кызылординской, местами Атырауской, Алматинской, в отдельных районах Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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