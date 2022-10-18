Прогноз погоды на холодное полугодие дали казахстанские синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сезонный прогноз погоды на холодное полугодие по территории Казахстана на ноябрь 2022 года - март 2023 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в Казгидромете, сезонный прогноз погоды выпускается шесть раз в год: 1 прогноз на теплое полугодие, 1 прогноз на холодное полугодие, которые уточняются 4 квартальными прогнозами на зиму, весну, лето и осень по 17 областям Республики Казахстан:

· 15 февраля на весну (март-май);

· 15 марта на теплый период (апрель-октябрь);

· 15 мая на лето (июнь-август);

· 15 августа на осень (сентябрь-ноябрь);

· 15 октября на холодный период (ноябрь-март);

· 15 ноября на зиму (декабрь-февраль).

«Ноябрь - первый месяц сезона предзимья. В ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается следующим образом: в западной половине РК меньше нормы, в восточной - около нормы. В течение месяца с частой сменой барических образований и синоптических процессов прогнозируются колебание температуры воздуха, туманы и гололедные явления, а с установлением снежного покрова и усилением ветровой деятельности на севере страны возможны метели», - говорится в прогнозе синоптиков.

В первой декаде ноября еще сохранится теплая погода, однако во второй и в третьей декадах месяца на территорию Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы с районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири. Таким образом:

- в западных регионах страны температура воздуха постепенно будет понижаться ночью от +3+10°С до -5-17°С, днем от +12+22°С до -2-10°С. В конце месяца прогнозируется небольшое повышение;

- в северных, центральных и восточных регионах РК в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-10°С до 0,+5°С, днем от 0,+5°С до +5+15°С. Во второй и в третьей декадах температура воздуха существенно понизится ночью до -15-20°С, днем до -5-12°С;

- на юге, юго-востоке республики в первой декаде ожидается высокий фон дневных температур воздуха +12+20°С. Затем прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-17°С, днем до -1-8°С.

В первые два месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается выше нормы на 1°, в пределах нормы она прогнозируется в декабре в юго-западных, в центральных и южных регионах РК, в январе - на крайнем юге страны. На большей части республики количество осадков прогнозируется около нормы, больше нормы осадки ожидаются в декабре на севере республики, меньше нормы на юго-западе страны, в январе больше нормы - на крайнем западе, в северо-восточной половине республики, юго-востоке РК.

В конце зимы и в марте на большей части республики температура воздуха прогнозируется около нормы, выше нормы на 1° на западе республики, ниже нормы на 1° - в феврале в центре республики, на большей части Кызылординской, Абайской, на юге Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской, на крайнем севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, в марте - в центре страны, на большей части Павлодарской, Абайской, на северо-востоке Кызылординской, на севере Туркестанской, Жамбылской, на крайнем северо-западе Алматинской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областей. В феврале и в начале весны осадков ожидается на большей части Казахстана меньше нормы. Однако не исключено, что в отдельные дни с активной циклонической деятельностью за сутки может выпасть месячная норма осадков. Во второй половине марта в большинстве областей республики начнется переход от зимы к весне, погода при этом вновь будет носить неустойчивый характер.

С перемещением циклонов и атмосферных фронтов ожидаются ослабление морозов, выпадение осадков, в северных регионах преимущественно в виде снега, усиление ветра с метелями, а в южных областях – смешанные осадки (дождь, мокрый снег).

«Сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки). Сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона», - дополнили в Казгидромете.



