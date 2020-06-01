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Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане дали синоптики
1 Июня 2020 12:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане дали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Антициклон с районов Скандинавии принесет понижение температуры на северную, центральную и восточную территорию Республики Казахстан, местами с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града. А на юге и юго-западе с теплыми воздушными массами с районов Ирана сохранится жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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