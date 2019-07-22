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Прогноз погоды на 23-25 июля: дожди – на севере, жара – на юге
22 Июля 2019 12:38 88
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды в Казахстане на 23-25 июля озвучили в РГП «Казгидромет».
На северную и восточную части Казахстана продолжает поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала. И вместе с атмосферными фронтами, смещающимися в юго-восточном направлении, в этих регионах пройдут дожди с грозами, местами сильными, шквалистым ветром, возможно выпадение града.
Но в южных областях республики вынос горячего воздуха с районов Ирана все еще удерживает жаркую погоду, с максимальной температурой воздуха плюс 38…45°С.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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