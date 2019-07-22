Прогноз погоды на 23-25 июля: дожди – на севере, жара – на юге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды в Казахстане на 23-25 июля озвучили в РГП «Казгидромет».

На северную и восточную части Казахстана продолжает поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала. И вместе с атмосферными фронтами, смещающимися в юго-восточном направлении, в этих регионах пройдут дожди с грозами, местами сильными, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Но в южных областях республики вынос горячего воздуха с районов Ирана все еще удерживает жаркую погоду, с максимальной температурой воздуха плюс 38…45°С.