Прогноз по заболеваемости коронавирусом обновили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения Казахстана обновлен прогноз эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава отметил, что с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.

«Так, при пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 400 тысяч человек (в среднем за сутки выше 6 тыс. случаев на пике в августе).

По второму реалистичному сценарию, прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 355 тысяч человек (в среднем за сутки выше 5,3 тыс. случаев на пике в августе)», - написал Алексей Цой на своей странице в Facebook.

При оптимистичном сценарии, по данным Минздрава, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 330 тысяч человек (в среднем за сутки выше около 5 тысяч случаев на пике в августе).