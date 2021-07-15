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    19:34, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Прогноз по заболеваемости коронавирусом обновили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения Казахстана обновлен прогноз эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Минздрава отметил, что с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.

    «Так, при пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 400 тысяч человек (в среднем за сутки выше 6 тыс. случаев на пике в августе).

    По второму реалистичному сценарию, прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 355 тысяч человек (в среднем за сутки выше 5,3 тыс. случаев на пике в августе)», - написал Алексей Цой на своей странице в Facebook.

    При оптимистичном сценарии, по данным Минздрава, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 330 тысяч человек (в среднем за сутки выше около 5 тысяч случаев на пике в августе).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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