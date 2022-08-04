Прогноз по урожаю дали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области уборочную кампанию планируют начать 20-го августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления сельского хозяйства и земельных отношений сообщили, что по предварительным данным и с учетом прогнозируемой агрометеорологической обстановки, урожайность зерновых культур ожидается не менее 15 ц/га, валовый сбор - 4,5 млн тонн. Планируемый валовый сбор масличных культур - около 900 тыс. тонн при урожайности 9,2 ц/га.

На поля выйдут 7,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, из них 3,8 тыс. высокопроизводительных, 4,7 тыс. жаток, 5,8 тыс. грузовых автомобилей. В этом году аграрии приобрели 1 417 единиц техники на 33,2 млрд тенге. В том числе 291 трактор, 83 комбайна, 421 зерновую сеялку, 45 посевных комплексов.

«По горюче-смазочным материалам проблем нет. Выделено 78,5 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Для обеспечения сохранности выращенного урожая имеются зернохранилища с общим объемом 6,6 млн тонн, что полностью покрывают потребности региона. По программе форвардного закупа выдано 106 заявок на 29,5 млрд тенге», - проинформировали в пресс-службе.

Аграриям предстоит убрать 4,4 млн га. В этом году в регионе увеличили посевные площади чечевицы с 33,1 до 66,3 тыс. га, подсолнечника - с 61,6 до 119,3 тыс. га, гречихи - до 9 тыс. га.

Сельхозтоваропроизводители внесли 110 тыс. тонн минеральных удобрений, еще 60 тыс. тонн – до конца года. Гербицидную обработку провели на 3,4 млн га.

Финансирование отрасли сельского хозяйства области в этом году составило 69,5 млрд тенге, в том числе на растениеводство выделили 17,9 млрд тенге.



