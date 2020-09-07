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    Прогноз по сбору урожая  озвучили в Минсельхозе РК

    7 Сентября 2020, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров озвучил прогноз по сбору урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет порядка 18 млн тонн (зерна -прим ред). На сегодня намолочено 11,5 млн тонн зерна. Это составляет 63% от уборочной площади. В прошлом году этот показатель составлял 34%», - сказал Сапархан Омаров на брифинге в СЦК.

    По его словам большая часть урожая пойдет на экспорт.

    «В этом году экспортный потенциал оцениваем в 7-8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Основные страны – это наши традиционные партнеры: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан, Иран. Планируем увеличить объемы экспорта зерна и муки в Китай. В этом году, как я уже говорил, 18 млн тонн зерна мы планируем собрать – в принципе, этот объем зерна как раз и пойдет на эти рынки», - отметил министр.

    Также С. Омаров озвучил примерные сроки создания Концепции национальной программы по развитию АПК.

    «Проект Концепции национальной программы по развитию АПК – документ очень серьезный, поэтому будет обсуждение со всеми ассоциациями и сельхозтоваропроизводителями, бизнесом. Мы планируем, что первоначальный проект этой программы будет готов к маю следующего года», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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