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    Прогноз по повышению цен дали в крупной сети супермаркетов в Казахстане

    10 Марта 2022, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи со сложной ситуацией на валютном рынке и динамикой курса рубля на курс тенге в магазинах крупной торговой сети Magnum ожидается повышение цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пока наши поставщики не подавали заявки на переоценку ранее ввезенных товаров. Вместе с тем, волатильность курсов рубля и тенге, а также изменение цепочки поставок скажется на ценах новых поставок импорта и казахстанской продукции с высоким импортным содержанием (от ингредиентов до упаковки и комплектующих к технике). Предполагаемая корректировка цен – в среднем 20-25%», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» PR-менеджер сети Дмитрий Шишкин.

    По его словам, нынешняя ситуация отличается не только волатильностью курса тенге, но и угрозой нарушения цепи поставок импортного товара, который сейчас в основном поступает в Казахстан через Россию. Кроме того, значительная часть международных брендов обладают производствами в России, которые зависят от поставок сырья, комплектующих и прочего из-за рубежа.

    «Мы сейчас налаживаем поставки, минуя Россию, это может отразиться на стоимости ввиду изменения привычной цепочки поставок и других затратных составляющих», - добавил Дмитрий Шишкин.

    Он отметил, что в настоящее время процент товаров российского производства составляет около 10% ассортимента. Импорт из других стран, ввозимый через Россию, около 40% ассортимента.

    Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. С этого же дня в Украине введено военное положение. В связи с этим США и Европа ввели ряд санкций в отношении России.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Цены и тарифы Общество Финансы
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