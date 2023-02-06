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    Прогноз по паводкам дал Казгидромет

    6 Февраля 2023, 09:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Основной прогноз по паводкам будет составлен в марте 2023 года.

    В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

    Однако зима продолжается и продолжается период снегонакопления. По данным многолетних наблюдений в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков.

    Глубина промерзания почв выше прошлогодних показателей в среднем от 3 до 84 см в Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ниже прошлогодних показателей в среднем от 7 до 40 см в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

    Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Акмолинской, Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях - ниже среднемноголетних значений; в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях - в пределах среднемноголетнего значения.

    Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды февраль 2023 года на большей части территории страны ожидается около нормы, преимущественно теплым и осадочным в южных и восточных регионах республики.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Паводок
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