Прогноз по мировому уровню безработицы озвучили в Минтруда РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее – ЦРТР), проанализировав тенденции на мировом рынке труда, обусловленные последствиями пандемии коронавируса, пришли к выводу, что не следует ожидать, что уровень безработицы в мире, повысившийся в 2020 году, придет в норму в текущем или следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Мировой ВВП, по данным Всемирного банка, в 2020 году сократился на 3,6%, и это худший результат за всю историю наблюдений, начиная с 1961 года. Даже мировой финансовый кризис 2009 года обошелся миру в 1,7% потерянного ВВП. Общемировой уровень безработицы на фоне кризиса вырос до 6,5% в 2020 году в сравнении с 5,4% в 2018-2019 годах. Ожидается, что в 2021 году он незначительно сократится до уровня в 6,3%.

В Минтруда также добавили, что в настоящее время также отмечается тенденция к снижению уровня безработицы, существенно выросшей в ходе пандемии. Так, если в декабре 2019 года это значение составляло по странам ОЭСР в целом 5,3%, то в апреле 2020 года – уже 8,8%, и эта скорость роста являлась беспрецедентной в новейшей истории организации. Всего за 4 месяца ряды безработных пополнили 20,4 млн человек, а совокупная их численность выросла в 1,6 раза, с 35,5 до 55,9 млн человек. Тем не менее, уже к маю 2021 года количество безработных сократилось до 43,5 млн человек, или на 12,4 млн человек в сравнении с пиковыми показателями апреля прошлого года.

«Ожидается, что совокупный уровень безработицы в странах ОЭСР в 2021 году снизится до 6,6% в сравнении с 7,1% прошлого года, но будет оставаться все еще выше докризисного значения 2019 года – 5,4%. Даже в 2022 году ожидается, что этот показатель снизится лишь до 6%», – рассказал директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Поскольку многие люди формально не теряли работу и сохраняли связь с рабочим местом, находясь в вынужденных отпусках, альтернативным безработице показателем является показатель отработанного времени. Так, по данным МОТ, всего за прошлый год количество отработанного времени сократилось в мировом масштабе на 8,8%, что означает потерю 303 млн рабочих мест с полной занятостью (далее – РМПЗ). В разрезе регионов наибольшие потери понесли экономики стран с доходом ниже среднего, где они составили 11,3% (132 млн РМПЗ). Страны с высокими доходами потеряли всего 8,3% (46,3 млн РМПЗ), с доходами выше среднего уровня – 7,3% (110 млн РМПЗ), с низкими доходами – 6,7% (15 млн РМПЗ).

По информации Минтруда РК, страны, входящие в G20, потеряли совокупно 195 млн РМПЗ в 2020 году, или 8,5% отработанного рабочего времени, а в 2021 году их потери уменьшатся втрое и составят 68,2 млн РМПЗ, что соответствует сокращению отработанного времени на 3%.

Самыми пострадавшими странами в этом отношении стали Перу, где сокращение отработанного времени составило 27,5%, Гондурас (24,3%), Панама (23,5%), Аргентина (21%). В США потери составили 9,2%, ЕС в составе 27 стран потерял 8,3%, Великобритания – 12,8%. Потери крупнейших экономик Евросоюза (Германии, Франции и Италии) составили 6,3%, 8,4% и 13,5% соответственно. В крупнейших азиатских экономиках количество отработанного времени сократилось следующим образом: в Китае – на 4,1%, Японии – на 5,4%, Индии – на 13,7%.

В Казахстане, по оценкам МОТ, вследствие кризиса с COVID-19 в 2020 году отработанное работниками время по экономике в целом сократилось на 11,5% в сравнении с предыдущим годом, а потери рабочего времени, выраженные в количестве рабочих мест с полной занятостью (40 часов в неделю), составили 939,2 тыс. единиц. В соседних странах сокращение потерь рабочего времени варьируется от 8,5% в Российской Федерации и Узбекистане, до 11,7% в Кыргызстане.

В квартальном измерении самым тяжелым для мировой экономики был второй квартал 2020 года, когда количество отработанного времени сократилось на 18,2% в сравнении с последним кварталом 2019 года при том, что в первом квартале потери составили всего 5,2%.Но уже в третьем квартале потери сократилось до 7,2%, а в четвертом – до 4,6%.

«В МОТ ожидается, что в 2021 году мировые потери снизятся более чем в два раза в сравнении с потерями 2020 года и составят 3,5%, или 122 млн РМПЗ. Из этих потерь на страны с доходами ниже среднего уровня придется 42,4 млн РМПЗ, или 35%, на страны с доходами выше среднего уровня – 49,5 млн РМПЗ (41%), в то время как потери стран с высокими доходами составят всего 22 млн РМПЗ, с низкими – 8,1 млн РМПЗ», - заключили в ведомстве.