Прогноз по безработице на летний период в Казахстане озвучил министр труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов озвучил прогноз по безработице на летний период в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На летний период мы не прогнозируем, потому что сейчас экономика восстанавливается, что хорошо влияет на рынок труда. На летний период у нас идет рост занятости населения, увеличивается число вакансий. Здесь традиционно есть отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, которые активизируются в этот период. Поэтому, наше министерство пока на летний период высвобождений не прогнозирует», - сказал Серик Шапкенов на брифинге в СЦК.

Как сообщили в ведомстве, в рамках госпрограммы «Еңбек» за 2020 год было охвачено почти 650 тысяч человек, из их числа 319 тысяч трудоустроены на постоянные рабочие места. Более 70 тысяч человек были охвачены обучением на краткосрочных курсах и техническим профессиональным образованием, а 33 тысячи из них – основами предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

Для поддержки предпринимательской инициативы было выдано 13 тысяч льготных микрокредитов и 45 тысяч безвозвратных государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. В том числе 1,4 тысяч микрокредитов получили многодетные и малообеспеченные семьи. Получателями микрокредитов создано 13,7 тысяч дополнительных рабочих мест.

Также за прошлый год в рамках антикризисной программы «Дорожная карта занятости» были трудоустроены 239 тысяч человек, большинство из которых – лица, ищущие работу и безработные, зарегистрированные в центрах занятости населения. Благодаря ДКЗ реализовано 6,7 тысяч социально значимых объектов.