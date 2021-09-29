Прогноз о подорожании жилья на 30% необоснован – вице-министр Марат Карабаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз о подорожании жилья на 30% необоснован. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашим оценкам, в начале года цены на жилье выросли на 13-15%, по сравнению с прошлым годом. На это повлияли три основных фактора. Во-первых, присоединился отложенный в период пандемии спрос. Во-вторых, в связи с пандемией возникали логистические проблемы. Доставка стройматериалов из-за рубежа осуществлялась с задержками. В-третьих, самым большим фактором стали средства, выделенные из пенсионного фонда. До этого времени можно было приобрести жилья на 1,5 трлн тенге. Вот, под влиянием этих трех факторов повысились цены на 13-15%. Сейчас таких факторов и прогнозов не ожидается. Поэтому, думаю, что прогноз о подорожании жилья на 30% необоснован», – сказал М. Карабаев.

По его словам, на предстоящие 4 года все нужные для строительства жилья материалы будут произведены в Казахстане. Цены на материалы отечественного производства остаются стабильными. В некоторых местах цены снизились по сравнению с началом и серединой этого года. Внутренний рынок на 60% обеспечен казахстанскими стройматериалами. Среди импортных товаров – линолеум, обои, керамическая плитка, санфаянс. В следующие 3-4 года эти товары также будут производиться в Казахстане.

«Например, раньше у нас был только один завод по производству керамики. Завод в Шымкенте до сих пор выпускал 2 млн квадратных метров плитки в год. Недавно в Актюбинской области запущен новый завод мощностью 5 млн квадратных метров. В Нур-Султане строится завод мощностью 12 млн квадратных метров. Планируется построить в Актобе еще один завод мощностью 5 млн квадратных метров. Эти заводы будут обеспечивать не только внутренний рынок, но и экспортировать продукцию. Уже сейчас керамическая плитка экспортируется», – сказал вице-министр.