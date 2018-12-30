Прогноз нумеролога: Каким будет грядущий год для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Удачно ли в 2019 году выходить замуж или заводить новые отношения, какими качествами нужно обладать в этот период, выясняла корреспондент МИА «Казинформ.

Выяснилось, что в этот год нужно быть максимально открытым социально. Новые знакомства могут быть судьбоносными. Об этом рассказала казахстанский нумеролог Маргарита Авилкина.

- Расскажите, как можно с помощью простых чисел рассчитать, каким будет предстоящий год?

- Нумерология - наука о числах, поэтому ответ на этот вопрос, мы будем искать с помощью чисел. При сложении цифр 2019 года (2+0+1+9=12=1+2=3) результатом является цифра «3». Значит в 2019 году мы будет испытывать влияние вибраций тройки.

- Если цифрой года определена цифра «3», как она повлияет на личную жизнь или судьбу?

- Многие одинокие люди погрузятся в отношения. Пары, которые узаконят отношения в 2019 году, будут счастливым и гармоничными.

Отрицательные вибрации - это то, что символ тройки треугольник, а значит во многих парах будет испытание - любовным треугольником. Очень много появится нежелательных людей «из прошлого» (бывших), которые будут пытаться вмешаться в вашу новую жизнь.

Дети, которые родятся в будущем году станут для нас примером жизнерадостности и общительности. Среди них будет немало дизайнеров, музыкантов, актеров, певцов, художников и журналистов.

Ключевые слова: открытость миру, познание нового, коммуникабельность, общение, творчество.

- Благоприятным ли будет год для карьерного роста?

- Тройка считается одной из самых благоприятных чисел в работе. Она покровительствует новым амбициозным идеям, поэтому сразу нужно взяться за реализацию своих мечтаний и новых проектов с самого начала года. Новый и нестандартный подход к работе, принесет ощутимый результат. Успех будет сопутствовать тем, кто в своей работе будет применять творческий подход. Ну, а профессиям творческим успех гарантирован автоматически.

- Каким нужно быть в 2019 году, чтобы притянуть положительные события?

- В этот год нужно быть максимально открытым социально. Быть ближе к людям. Заводить новые знакомства, общаться, проводить мозговые штурмы. Не пренебрегайте творческими встречами, презентациями, дружескими посиделками. Новые знакомства вероятно окажутся судьбоносными.

Это год, когда благоприятно пробовать новые способы и методы держать себя в тонусе, так как старые уже не так эффективны (спорт, питание, режим дня). Подойдите к процессу творчески. Займитесь теми видами спорта о которых вы давно мечтаете, форму при этом лучше взять ярких, красочных цветов.

- Наверняка у цифры года есть и негативное влияние?

- Негативная сторона тройки - это то, что люди будут говорить на «разных» языках. Поэтому очень важно разговаривать с людьми, не додумывать ответы за них, переспрашивать, уточнять. Необходимо делать выводы о человеке по поступкам. Очень важно следить за тем, что вы говорите. Здесь уместна будет пословица - семь раз отмерь, один раз отрежь.

- В заключении, хотелось бы узнать может ли каждый читатель сделать для себя индивидуальный расчет на год?

- Да, конечно, это возможно. Назовем этот расчет «индивидуальный год». Вам достаточно знать день и месяц своего рождения. Также нам понадобятся цифры 2019 года. Чтобы получить цифру индивидуального года (это будет простое число от 1 до 9), вам нужно сложить день своего рождения + месяц рождения + интересующий нас год (2019). Например, вы родились 15.11 (год рождения нам не нужен). Значит: 1+5+1+1+2+0+1+9=20 Внимание! Обязательно сложите полученный результат до однозначного числа. 2+0=2

Индивидуальным годом будет цифра 2. А теперь самое время подставить свои цифры и ознакомиться с расшифровкой каждого числа ниже.

Удачи вам в новом году, дорогие читатели, крепкого здоровья, везения, благополучия в семьях и достижения всех намеченных целей! Ведь 2019 год как никогда хорош для активных действий!

- Благодарю за беседу!

P.S.Расшифровка чисел:

1

Время перемен, прогресса, новых начинаний. Действия человека в этом году оказывают значительное влияние на последующие 9 лет его жизни. Сформулируйте, ясно представьте свои цели и начните работать в их направлении. Ищите и не упускайте открывающиеся новые возможности, интересные идеи. Ваша энергия - на подъеме, настало время действовать.

Важная тема в этом году - независимость. Лучше всего рассчитывать только на свои силы, шагать вперед решительно и смело, ярко проявлять свою индивидуальность. Время дипломатии и заключения союзов придет позже.

Это год посева. То, что вы посеете, будет приносить плоды в последующие годы. Однако не следует ждать немедленных результатов уже в этом году: семенам, брошенным в почву, надо набраться сил и прорасти.

Позвольте себе заняться тем, что вам больше всего нравится, вызывает у вас наибольшее вдохновение. Быть может, именно это дело и приведет вас к желанному успеху. Внесите в свою жизнь побольше нового: знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте делать то, чем вы никогда прежде не занимались, в конце концов, обновите свой гардероб или займитесь спортом! Будьте искренними, открытыми, и даже излишняя прямолинейность в этом году вам не повредит.

2

Это год терпеливого, неторопливого продвижения и развития. Рекомендуется несколько отпустить то, что вы так активно продвигали в прошлом году, позволить делам продвигаться самостоятельно и понаблюдать, как они созревают и проявляют собственный характер. Возможно, вы решите что-то подправить, подшлифовать, изменить детали реализации своего замысла. Но не рвитесь агрессивно вперед - иначе лишь испытаете разочарование из-за большого количества задержек и неудач.

Вполне возможно, что вы подвергнете сомнению некоторые из инициатив года Единицы и некоторые из них признаете нереалистичными. Это совершенно нормально: далеко не каждому из семян, брошенных в почву, суждено принести плоды.

Приготовьтесь ждать - то одного, то другого. Время в этом году менее критично, чем в годы Единицы или Тройки. Сейчас идет накопление ресурсов, которые понадобятся вам в дальнейшем, они будут питать весь текущий Эпицикл. По возможности, накапливайте ценную информацию, аккумулируйте финансовые средства.

В год Двойки надо стать дипломатом, найти своих стратегических союзников и установить с ними взаимовыгодные, сбалансированные отношения. Неспособность достичь равновесия может стать причиной значительных эмоциональных переживаний.

3

Год активного самовыражения, энтузиазма, развития и творчества, для него характерен повышенный уровень активности, энергии. Откройтесь другим людям, сообщите им то, что волнует и радует вас. Активно участвуйте в общественной жизни, максимально дайте выход своим талантам и способностям.

Постарайтесь не брать на себя никакие обременительные обязанности, в год Тройки лучше всего заниматься тем, что приносит вам радость и удовольствие, тем, что вам безоговорочно нравится. Единственное, чего следует остерегаться - это перерасхода своих ресурсов, стремления прыгнуть выше себя. Не открывайте слишком часто свой кошелек, ну, и постарайтесь контролировать свою влюбчивость: годы Тройки чреваты «любовными треугольниками».

В год Тройки следует ожидать первых значительных результатов от тех проектов, которые вы начали в год Единицы. Возможно, идеи Тройки помогут вам подкорректировать свои цели, вдохнуть в них жизнь или начать что-нибудь совершенно новое. В последнем случае ваш замысел окажется более жизнеспособным, если будет основан на ресурсах, накопленных в предыдущем году. Если же в основе нового проекта окажется один лишь энтузиазм (которого вам в этом году не занимать), он вряд ли переживет следующий год, год Четверки.

Постарайтесь как следует подзарядиться в год Тройки энергией и энтузиазмом, дать мощный творческий импульс важнейшим из ваших замыслов. И не стесняйтесь выглядеть моложе, чем вы есть на самом деле, это лишь привлечет к вам симпатии окружающих.

4

Год стабилизации, закрепления, работы. Настало время как следует взяться за дела, сосредоточиться на них, сконцентрировать свою энергию. Это год упорного труда, необходимого, чтобы воплотить ваши замыслы, придать им форму, поставить на ноги. Ищите и укрепляйте слабые места своих проектов.

Год Четверки - это, можно сказать, год испытания на прочность. Одно дело - генерировать идеи и вдохновлять окружающих, и совсем другое - засучить рукава и наконец-то реализовать то, о чем вы так много и интересно рассказывали.

Не бойтесь брать на себя ответственность, приводите дела в порядок, систематизируйте, устанавливайте правила и требуйте их соблюдения. Успех ваших долговременных замыслов очень сильно зависит от того, насколько организованной, упорядоченной, эффективной и целесообразной будет ваша деятельность в год Четверки, насколько аккуратно вы будете исполнять все свои обязательства.

Будьте практичны, не заглядывайте слишком далеко вперед. Составьте детальный план всех необходимых дел и строго ему следуйте. Проведите тщательный учет всех имеющихся ресурсов и не допускайте их перерасхода. Научитесь испытывать удовлетворение от работы, выполненной на совесть.

Энергия года Четверки созвучна приобретению недвижимости, заключению брака, рождению детей - всем тем делам, которые сначала приносят много хлопот, но в перспективе создают в жизни нечто очень важное и долговечное.

5

Год экспансии, расширения горизонтов, роста и развития. Получив прочный фундамент в предыдущем году, ваши проекты начинают расти ввысь и вширь, охватывать новые области, может быть, выходить на международный уровень. Это год путешествий, приключений, новых знакомств, впечатлений и замыслов.

Не следует связывать себя какими-либо рутинными распорядками - вы достигнете наибольшего результата, если будете свободны и раскрепощены. Другая нежелательная тенденция - напрасное распыление сил. Несмотря на многообразие ваших дел в этом году, постарайтесь, чтобы все они были так или иначе результативны. Пятерка предложит вам много интересных занятий, волнующих впечатлений, приятных ощущений, так что будет реальная возможность окунуться с головой в жизненные удовольствия. И все-таки постарайтесь не терять из виду свои цели, иначе все те преимущества, ради которых вы работали в предыдущие годы, будут утеряны.

С точки зрения долговременных проектов, в год Пятерки надо больше внимания уделить рекламе. В прошлом году вы как следует поработали, возможно, у вас полные склады продукции - в прямом и переносном смысле. Теперь надо рассказать всему свету, чем вы готовы его осчастливить. И не стесняйтесь почаще и погромче хвалить себя, в год Пятерки - это первейшее занятие.

В год Пятерки часто происходят значительные перемены - такие, как смена работы, места жительства или перемены в отношениях с важными для вас людьми. Будьте готовы к тому новому, что входит в вашу жизнь.

6

В этот год на первом плане часто оказываются семейные дела, ваши обязательства перед близкими людьми, умение установить гармоничные отношения взаимной поддержки с теми, кто вам дорог. Вы перешли перевал Эпицикла, многое поняли, накопили знания и опыт, теперь настало время с пользой применить все это не только для себя, но и для других людей. Таким образом вы обеспечиваете теплую, благоприятную обстановку, заручаетесь поддержкой, необходимой вам для завершения Эпицикла.

Внешне может показаться, что в год Шестерки все дела замедляются. Однако при этом происходит их внутреннее созревание, они насыщаются смыслом и привлекают к вам ваших истинных союзников. В результате возникает необходимость учитывать не только собственные интересы, но и интересы партнеров, делиться с ними идеями, быть готовым на компромисс. На стадии Шестерки творческие проекты разных людей объединяются, чтобы образовать что-то более высокое по уровню и гораздо более ценное.

В долгосрочных проектах в год Шестерки вокруг изначальной идеи формируется некий клуб или сообщество сторонников, любителей, «фанатов». Надо позаботиться о том, чтобы результаты вашего труда выглядели привлекательно, вызывали у тех, кто имеет с ними дело, как можно больше положительных эмоций.

В год Шестерки людям хочется жить более красиво и уютно, они думают об улучшении отношений с родственниками, стараются что-то изменить в своем жилище, чтобы оно стало более комфортабельным. Это хороший год для заключения брака.

7

Год Семерки часто воспринимается, как остановка в развитии. Попытка активного продвижения вперед в этот период редко дает адекватные результаты и даже грозит срывами. Случается, даже, что из-за многочисленных стрессов человек заболевает - таким образом Природа насильно останавливает его, предлагает подчиниться управителю года.

В год Семерки важным становится поиск глубинного смысла, осознание истинной сущности того, чем вы заняты. Период внутреннего развития просто необходим для активного, успешного выхода во внешнюю жизнь в следующем году. В год Семерки рекомендуется свести внешнюю активность к минимуму, больше времени проводить в спокойном уединении, как следует изучить и досконально понять все, что связано с вашими замыслами.

Возможно, вы захотите получить новые знания, которые в недалеком будущем позволят вам стать еще эффективнее и успешнее. А может быть, в спешке предыдущих лет вы оставили в своем проекте какие-то недоделки, и если сейчас не перебрать все по деталям, не проверить въедливо и придирчиво, мелкие недоработки могут однажды вылиться в крупные неприятности.

Ваша самоуглубленность и спад внешней активности могут привести к тому, что кое-кто из предполагаемых союзников решит расстаться с вами. Не печальтесь об этом - Семерка помогает избавиться от шелухи.

Это хороший год для того, чтобы найти или восстановить контакт со своей душой. Для кого-то это означает знакомство с религией, другие предпочтут йогу, медитацию или изучение каких-либо эзотерических дисциплин.

8

Важнейший год для достижений - именно теперь ваши усилия будут в наибольшей степени определять конечный результат всего Эпицикла. Используйте всю имеющуюся у вас энергию, все накопленные знания и опыт, чтобы произвести максимальный эффект, достичь наивысшей результативности. Обратите особое внимание на материальные, финансовые результаты вашей деятельности: именно здесь должны проявить себя и принести плоды все ваши действия и достижения в предшествующие годы.

Будьте эффективны, практичны, ничего не упускайте из виду. Представьте себя директором-распорядителем собственной жизни, подходите ко всем делам, как опытный бизнесмен - именно такой подход позволит вам оптимально использовать потенциал Восьмерки. Важно и то, какое впечатление вы производите на окружающих. Возможно, вы захотите в этот год вложить деньги в более престижный автомобиль или дорогой костюм, чтобы ваш имидж соответствовал уровню, на который вы претендуете.

Постарайтесь видеть в каждой проблеме, которая возникает на вашем пути, потенциальную возможность самоутверждения, источник ценного опыта. Будьте уверены в себе - в год Восьмерки вы вполне можете предположить, что для вас просто нет ничего невозможного.

Этот год - своего рода экзамен. Многое будет зависеть от вашей личной психологической силы, обаяния и умения привлечь других людей на свою сторону. Так не жалейте сил, используйте все доступные средства и постарайтесь получить как можно более высокую оценку.

9

Завершающий год цикла.

Необходимо завершить как можно больше дел - за исключением тех, которые имеют более чем девятилетний цикл развития. Расплатитесь с долгами, отпустите того, кто сам хочет от вас уйти, избавьтесь от бесперспективных связей. Будьте щедры и отпускайте все с легким сердцем.

Возможно, какие-то из ваших замыслов оказались не очень успешными и влачат жалкое существование. Расстаньтесь с ними, ведь очень скоро наступит новая фаза вашей жизни - там будут новые идеи, стремления, возможности. Зачем же отягощать их прошлыми ошибками?

Также прислушивайтесь к признакам нового в вашей жизни. Это может быть просто идея, а может быть встреча с важным человеком. Скорее всего, по охватившему вас вдохновению вы сразу поймете, что это - ваше будущее. Очень часто волна Будущего приходит в этом году в сентябре - октябре. Вы поймете, почему так происходит, когда ниже мы познакомимся с индивидуальными месяцами.

Очень многие люди в Год Девятки испытывают беспокойство, им кажется, что они теряют цель и смысл жизни, все разваливается и рушится. Но речь идет не о жизни, а лишь о завершающемся Эпицикле. Пройдет немного времени, и возникнут новые цели, в жизни появится обновленный смысл.

В год Девятки желательно не принимать никаких важных решений, просто потому, что вы можете и не догадываться, что вас ждет в скором будущем. Или по крайней мере подождите до осени и постарайтесь, чтобы ваше решение учитывало то новое, что начинает проявлять себя в вашей жизни.