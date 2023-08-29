Прогноз экономики Казахстана до 2028 года озвучил министр Миннацэкономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров озвучил проект прогноза социально-экономического развития страны на 2024–2028 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что прогноз сформирован с учетом ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних рынках. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, мировая экономика в 2024 году вырастет на 3%. Консенсус-прогноз мировой цены на нефть на 2024 год составит 80 долларов США за баррель.

«В зависимости от изменений внешних параметров рассмотрены три сценария развития. При базовом сценарии предлагается взять среднюю цену на нефть на уровне 80 долларов США за баррель. По прогнозу среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%. Инфляция определена на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годы. Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году», - сообщил министр во время заседания Правительства РК.

По его данным, ожидается рост во всех базовых отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 4,9%, в горнодобывающей промышленности – 3,1%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 4,5%. Прогнозируемый рост в строительной отрасли в среднем составит 8,8%, в торговле – 7,4%.

Объем экспорта составит 83,1 млрд долларов США в 2024 году с увеличением до 94,8 млрд долларов США в 2028 году, импорт вырастет с 60,7 до 65,6 млрд долларов США.

«На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз бюджетных параметров на 2024–2026 годы. Доходы республиканского бюджета по прогнозам составят в 2024 году 16,1 трлн тенге, что составляет 11,9% к ВВП, в 2026 году – 18,4 трлн тенге или 10,7% к ВВП», - заключил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что Правительство приняло проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы.