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    Прогноз цен на жилье озвучил Бейбут Атамкулов

    30 Ноября 2021, 00:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов озвучил прогноз цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы можете спрогнозировать с ценами (на жилье - прим.) в будущем? Они стабилизируются или все равно будут расти, рынок будет заставлять повышать эти цены? Ваш прогноз какой?» - спросил ведущий программы «Национальный интерес» Ерлан Бекхожин на телеканале «Хабар».

    «Мой прогноз, что цены стабилизируются в связи с тем, что спрос удовлетворяется новыми квадратными метрами, которые сегодня наши компании в строительной отрасли запускают», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Также министр ответил на вопрос, почему не хватает рабочих сил в отрасли строительства.

    «Мы обратили внимание, что у нас не хватает крановщиков. Не хватает сварщиков. При том, что огромная часть молодежи, работоспособного населения где-то ищет работу, есть рабочие места - у нас парадокс. Мы работаем с Министерством образования и привлекаем наши ассоциации. У нас сформирован список рабочих профессий, которые нужны», - сказал глава МИИР РК.

    «Сегодня некоторые рабочие специальности имеют высокий уровень оплаты, и мы не можем найти специалиста. У нас следующий уровень дальнейшего развития общества, когда следующее поколение идет в инженерные, рабочие специальности. Мы можем гордиться некоторыми направлениями, где у нас простыми рабочими работают выпускники высших учебных технических заведений», - отметил Б. Атамкулов.

    Ранее глава ведомства пояснил ситуацию касательно рынка жилья и объяснил, в связи с чем выросли цены.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Строительство Жилье Цены и тарифы
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