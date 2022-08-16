Прогноз: более 80 тыс. студентов будут нуждаться в общежитии в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек озвучил прогноз касательно количества нуждающихся в общежитии студентов в новом учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозным данным в новом учебном году количество студентов, нуждающихся в общежитии, составит более 89 тыс. человек. При этом наибольшая потребность придется на города Алматы и Нур-Султан», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

Он также сообщил о проводимом ремонте в стенах казахстанских вузов.

«В настоящее время к новому учебному году в 104 вузах страны проведены ремонтные работы административно-учебных корпусов, общежитий, библиотек, спортивных залов, столовых. Капитальный ремонт административно-учебных корпусов проведен в 14 вузах, общежитиях 10 вузов, библиотеках восьми вузов, столовых четырех вузов», - перечислил министр.

«Текущий ремонт административно-учебных корпусов проведен в 71 вузе, общежитиях в 64 вузах, библиотеках в 54 вузах, столовых в 51 вузе», - добавил С. Нурбек.

Азамат Сыздыбкаев





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