Профсоюзы вышли на крупную забастовку в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Члены социалистических, христианских и либеральных профсоюзов государственного сектора Бельгии начали 24-часовую забастовку с полуночи 31 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Забастовка окажет большое влияние на общественный транспорт страны. Так, национальный железнодорожный оператор STIB объявил, что только 25% регулярных поездов будет курсировать по расписанию: каждый третий междугородний поезд, каждый пятый местный поезд между крупными городами и пригородные поезда.

Большинство рейсов, выполняемых в утренние и вечерние часы пик, отменены на вторник. Железнодорожная сеть приостанавливает работу в провинциях Льеж, Люксембург и Намюр, что означает полную остановку поездов в этих регионах в течение всего дня.

Транспортные компании советуют пассажирам «работать из дома», если это возможно, либо искать альтернативу общественному транспорту.

Движение поездов по всей Бельгии вернется в нормальное русло с утра среды, 1 июня.

Фламандский оператор общественного транспорта De Lijn также заявил, что несколько его маршрутов автобусов и трамваев будут остановлены. В Антверпене и Восточной Фландрии только 55% и 50% трамваев и автобусов будут курсировать в соответствии с расписанием.

Работники выйдут на улицы, чтобы потребовать повышения заработных плат, больше уважения к социальному диалогу, инвестиций в государственный сектор и повышения пенсий.

К забастовке присоединятся работники бельгийского телевидения. Предполагается, что это может негативно сказаться на качестве трансляций радио и телевидения. Кроме того, о своем участии в забастовке объявили сотрудники коммунальных служб.

Транспортную ситуацию сегодняшнего дня в Брюсселе усугубляет проходящий в столице Бельгии 30 - 31 мая саммит глав государств Евросоюза. В связи с прибытием в город делегаций 27 лидеров стран Евросоюза и принимаемыми мерами безопасности, оцеплена большая часть центра Брюсселя.