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    Профсоюзы вышли на крупную забастовку в Бельгии

    31 Мая 2022, 09:14

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Члены социалистических, христианских и либеральных профсоюзов государственного сектора Бельгии начали 24-часовую забастовку с полуночи 31 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Забастовка окажет большое влияние на общественный транспорт страны. Так, национальный железнодорожный оператор STIB объявил, что только 25% регулярных поездов будет курсировать по расписанию: каждый третий междугородний поезд, каждый пятый местный поезд между крупными городами и пригородные поезда.

    Большинство рейсов, выполняемых в утренние и вечерние часы пик, отменены на вторник. Железнодорожная сеть приостанавливает работу в провинциях Льеж, Люксембург и Намюр, что означает полную остановку поездов в этих регионах в течение всего дня.

    Транспортные компании советуют пассажирам «работать из дома», если это возможно, либо искать альтернативу общественному транспорту.

    Движение поездов по всей Бельгии вернется в нормальное русло с утра среды, 1 июня.

    Фламандский оператор общественного транспорта De Lijn также заявил, что несколько его маршрутов автобусов и трамваев будут остановлены. В Антверпене и Восточной Фландрии только 55% и 50% трамваев и автобусов будут курсировать в соответствии с расписанием.

    Работники выйдут на улицы, чтобы потребовать повышения заработных плат, больше уважения к социальному диалогу, инвестиций в государственный сектор и повышения пенсий.

    К забастовке присоединятся работники бельгийского телевидения. Предполагается, что это может негативно сказаться на качестве трансляций радио и телевидения. Кроме того, о своем участии в забастовке объявили сотрудники коммунальных служб.

    Транспортную ситуацию сегодняшнего дня в Брюсселе усугубляет проходящий в столице Бельгии 30 - 31 мая саммит глав государств Евросоюза. В связи с прибытием в город делегаций 27 лидеров стран Евросоюза и принимаемыми мерами безопасности, оцеплена большая часть центра Брюсселя.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Бельгия Мировые новости
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