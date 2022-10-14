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    Профсоюзы во Франции после встречи с руководством TotalEnergies решили продолжить забастовку

    14 Октября 2022, 15:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня два французских профсоюза CFDT и CFE-CGC объявили о предварительном соглашении с руководством нефтяной компании TotalEnergies в части повышения заработной платы работников, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Под давлением правительства профсоюзы и руководство TotalEnergies провели в четверг переговоры в пригороде Парижа с целью разрешить 18-дневный кризис.

    С 27 сентября во Франции бастуют работники нефтеперерабатывающих заводов. Шесть из семи НПЗ Франции приостановили работу, два из которых принадлежат американской Esso-ExxonMobil, четыре – французской TotalEnergies. Забастовка привела к сильному кризису, в результате которого бензина не хватало почти на каждой третьей автозаправочной станции Франции.

    В ходе переговоров два профсоюза CFDT и CFE-CGC объявили о достижении договоренности с руководством нефтяной компании. Тем не менее, профсоюз CGT (Confédération Générale du Travail) вышел из переговоров.

    Представитель CGT Алексис Антониоли назвал состоявшиеся переговоры фарсом и оценил предложения TotalEnergies в значительной степени недостаточными.

    «Это ничего не изменит в решимости или мировоззрении забастовщиков», сказал Алексис Антониоли.

    Французские железнодорожники и государственные служащие, представленные профсоюзом CGT, проголосовали за то, чтобы теперь присоединиться к бастующим сотрудникам нефтеперерабатывающих заводов.

    Требования профсоюзов сводятся к повышению заработной платы работников на фоне высокой инфляции, к справедливому распределению прибыли, которую по мнению работников, нефтяные компании дополнительно получают в связи с ростом цен на энергоносители.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Европа Мировые новости
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