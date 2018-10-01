Профсоюзы Казахстана будут следить за исполнением поручений Главы государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профсоюзы Казахстана намерены следить за исполнением поручений Главы государства, данным им в Послании. Об этом заявил председатель отраслевого профсоюза АПК Егор Капель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Главы государства - многовекторное. Внутренняя и внешняя экономическая политика - это составляющие социального вектора. Вектор, направленный на человека труда. Мы говорим о повышении заработной платы в полтора раза», - сказал Егор Капель в интервью журналистам в кулуарах собрания по обсуждению Послания Главы государства.



Он также отметил, что Глава государства в Послании «дошел» до каждого аула, до каждого села.

«Это и строительство дорог местного значения, строительство больниц, строительство школ. Мы, как сельхозники, отметили бы тот момент, где было сказано о переработке нашей продукции. То есть, эти все поручения направлены на повышение качества жизни нашего человека», - считает Егор Капель.



По его словам, поручения, данные Правительству, должны выполняться безотлагательно.



«Для того, чтобы эта работа была прозрачной, законной и справедливой для человека, для этого и существуют профсоюзные организации. Наши профсоюзные организации, то есть мы, включимся в эту работу для того, чтобы она была справедливой и до каждого человека дошла», - заключил Егор Капель.