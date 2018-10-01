Профсоюз Туркестанской области готов к выполнению поставленных Посланием задач

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошла встреча представителей отраслевых объединений профсоюза. На повестке дня - обсуждение Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«Нынешнее Послание - это выполнение тех задач, которые были обозначены в прошлом Послании по вхождению Казахстана в 30 развитых стран мира.

Представители областного профсоюза считают, что поручение Главы государства Правительству о повышении с 1 января 2019 года минимальной зарплаты в 1,5 раза - с 28 до 42 тысяч тенге, позволит поднять на новый уровень качество жизни казахстанцев.

Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. Повышение охватит 275 тысяч работников бюджетных организаций, зарплаты которых вырастут в среднем на 35%.

«На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы нужно выделять 96 млрд тенге ежегодно. При этом теперь минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму. Новый размер минимальной заработной платы станет катализатором роста оплаты труда в целом в масштабах всей экономики. Представители областного профсоюза единогласно поддерживают инициативу», - отметил председатель профсоюза Туркестанской области Берик Бекжанов.

Также на встрече было особо отмечено, что в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» будут созданы новые рабочие места. Действие программы следует продлить до 2025 года. На ее реализацию необходимо предусмотреть дополнительно не менее 30 млрд тенге ежегодно. Это позволит за 3 года создать еще не менее 22 тысяч новых рабочих мест, обеспечить поступление 224 млрд тенге налогов и увеличить производство продукции на 3 трлн тенге.

«Президент в своем Послании поставил четкие задачи перед образованием. Их выполнение позволит нашему государству идти в ногу со временем. Более того, среди конкретных задач концентрация на качественном росте человеческого капитала. Это, в свою очередь, предполагает расширение доступности образования для молодых людей с последующей социальной адаптацией, повышение качества обучения, подготовку политического класса управленцев, внедрение в учебный процесс современных технологий и методик, в рамках обновления содержания образования», - подчеркнул Серик Ауесханов, заместитель председателя профсоюза Туркестанской области.

«Нынешнее Послание Президента народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» отличается тем, что подняты самые актуальные социальные вопросы простого гражданина и бизнеса.

Глава государства затронул тарифы на услуги ЖКХ и естественных монополий. Как вам известно, в Шымкенте самые дорогие тарифы на электричество, газ и воду. Хотя у нас самая низкая зарплата. Президент дал поручение: «Правительству нужно в трехмесячный срок рассмотреть данный вопрос и реформировать работу антимонопольного ведомства, значительно усилив функции по защите конкуренции». Надеюсь это, мера повлияет на снижение коммунальных услуг», - сказал главный специалист ТОО «Южно-Казахстанский профсервис» Адылжан Даткаев.

В целом, обсудив все основные аспекты Послания, представители областного профсоюза пришли к выводу, что для развития государства каждый гражданин страны должен работать во благо родины и внести свой вклад в ее развитие.