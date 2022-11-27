Профилактику коррупции в квазигосударственном секторе усиливает Антикор СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области организовала встречу с руководителями квазигосударственных компаний и их комплаенс-офицерами. Им напомнили об ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, с января прошлого года должностные лица квазигосударственного сектора с любой долей участия государства отнесены к субъектам коррупции.

«На любую должность в квазигоссекторе закрыт доступ коррупционеру. В случае совершения работником квазигосударственного сектора коррупционного преступления трудовой договор с ним подлежит обязательному расторжению. Основанием для прекращения трудовых отношений с таким работником является не только обвинительный приговор суда, но и прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям», - проинформировал первый заместитель руководителя департамента Айдос Жунисов.

По области комплаенс-службы созданы в 70 организациях.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов напомнил, что руководители должны понимать ответственность за работу служб.

«Если они не будут реально обеспечивать соблюдение соответствующей организацией и ее работниками законодательства о противодействии коррупции, это чревато ответственностью не только дисциплинарной, но при наличии тяжких деяний - уголовной», - сказал Марат Тасмаганбетов.

