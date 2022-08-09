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    • Профилактическое мероприятие проведут перед Съездом мировых религий в Нур-Султане

    9 Августа 2022 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий с 8 августа по 8 сентября в столице проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В столице регулярно проходят крупные мероприятия международного значения. С 13 по 15 сентября пройдет заседание XX Секретариата и VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием государственного (апостольского) визита Папы Римского Франциска. В канун этих мероприятий с 8 августа по 8 сентября на территории города совместно с ДКНБ и СГО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», - сообщил первый заместитель начальника ДП Нур-Султана Бакитжан Малыбаев на брифинге для журналистов.

    Он пояснил, что профилактическое мероприятие проводится в связи с тем, что Нур-Султан посетят множество зарубежных гостей и состоится ряд государственных визитов. Бакитжан Малыбаев проинформировал, что в столице будут проверять квартиры, которые сдаются внаем, заброшенные дома, дачные участки, а также владельцев оружий.

    Ранее сообщалось, что с 19 июля на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в рамках которого выявлено 11,5 тыс. нарушений ПДД.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Нур-Султан #МВД РК #Съезд лидеров мировых религий
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