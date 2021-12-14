Профилактический спуск лавин провели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Обильные осадки и ветер привели к скоплению большого количества снега в отдельных лавиносборах в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, от чего создалась угроза схода лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

«Чтобы предупредить самопроизвольный сход снега со склонов, специалисты ВК филиала «Казселезащита» и Управления по ЧС района Алтай провели профилактические спуски в трех точках, где лавины угрожали выходом на автодорогу «Усть-Каменогорск-Алтай». Сошло 4100 кубометров снежной массы.

Самое большое количество снега скопилось на 61 км автодороги, здесь сошло 1700 кубометров снежной массы, которая полностью перекрыла автодорогу. Расчистка снега проводилась силами «Казахавтодор», проезд полностью обеспечен», - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям района Алтай Тимур Дидахметов.

Напомним, что в области действует штормовое предупреждение об опасности схода лавин. В связи с этим, населению не рекомендуется выходить в горы, а проезжая мимо лавиноопасных очагов не останавливаться, а быстро проезжать опасную зону.

ДЧС ВКО напоминает, что если вы собрались в горы:

- следите за штормовыми предупреждениями, не пренебрегайте ими;

- помните, что опасность схода лавин сохраняется в течение трех дней после обильного снегопада, при сильном ветре, резких перепадов температуры.

Ранее ДЧС ВКО предупреждал жителей ВКО о лавинной опасности. В связи с изменением метеорологической и снеголавинной обстановки, выпадением осадков в виде снега и усилением ветра, в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин.