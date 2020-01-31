Профилактический спуск лавин провели в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - в Восточном Казахстане проведен очередной профилактический спуск лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

В Восточном Казахстане погода установилась морозная и безветренная. Но после сильного снегопада и метелей на склонах лавиноопасных очагов скопилось много снега.

Чтобы обезопасить население, особенно автомобилистов, которые двигаются по автодорогам мимо лавиноопасных очагов, специалисты регионального филиала «Казселезащита» провели серию профилактических спусков.

30 января очистили склоны на автодороге «Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное», где сброшено 4600 куб. м снежной массы. Снегом частично перекрыло дорогу, которую тут же расчистили силами КГП «ОблШыгысЖол».

Сегодня проведены работы на склоне вдоль автодороги «Усть-Каменогрск-Самарское». Здесь, несмотря на то, что недавно самопроизвольно сошло четыре лавины и при проведении профилактики очищены два лавиноопасных сбора, сошло 3500 куб. м снега.

Несмотря на установившиеся погодные условия, специалисты напоминают жителям о том, что до 2 февраля действует предупреждение о лавинной опасности.







